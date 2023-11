Rugby: Stade Valdotain under 18 vince a valanga

Vittoria netta per lo Stade Valdotain Rugby under 18, che nel campionato di categoria ad Ivrea supera l'URPA Rugby per 50-5.

Il primo tempo si dimostra senza storia, coi ragazzi gialloneri che, senza troppa fatica, rompono la flebile resistenza ospite marcando ripetutamente con Ardy (2) e Tolnai (2), tutte mete trasformate con accuratezza da Maietti, portando il risultato sul 28 a zero, con già il punto di bonus (4 o + mete) conquistato. Il secondo tempo inizia come era finito il 1°, con altre 4 mete, Moore, ancora Tolnai, Donnet, alla sua prima marcatura che lo ricompensa di una bellissima prestazione, tutta intensità e in chiusura Deval. Maietti questa volta è meno preciso e converte solo 1 delle 4 mete. Per la cronaca gli ospiti marcano una meta sfruttando la superiorità numerica a causa dell'espulsione temporanea di Tolnai per placcaggio alto. Ora i nostri ragazzi attendono di conoscere i prossimi avversari che contenderanno loro la coppa Mari e Monti, vinta le due ultime stagioni.

“È stata una buona partita, in campo abbiamo dato tutto quello che potevamo. La squadra che abbiamo trovato di fronte era mediocre, per cui potevamo anche fare meglio forse. Siamo riusciti finalmente a impostare e giocare bene mischie e touche, vincendo le nostre e portandoci a casa anche alcune apparentemente a favore degli avversari. Il lavoro fatto complessivamente è stato buono e siamo soddisfatti, ora aspettiamo la prossima partita!", ha dichiarato il giocatore Cedric Donnet.