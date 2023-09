Rugby: Stade Valdôtain Under 18 sconfitta a Genoa

Sconfitta amara per la formazione targata Under 18 dello Stade Valdôtain, che in quel di Genova, cede per 17-10 il match contro le Province dell'Ovest.

Una partita determinante all’interno del girone Promozione Élite Nazionale ma persa dai gialloneri, pur giocando na buona partita a tratti dura, equilibrata e combattuta punto a punto.

Formazione Stade Valdôtain under 18: Fasoli, Marchesini, Stanichievici, Novani, Mattiacci, Ardy, Calvone, Canino, Tarabella, Tolnai, Planaz, Tolnai, Calosso, Moore, Maietti. A disposizione: Orru, Felentzer, Stella, Donnet, Fusetti, Paggioro, Fusetti. Allenatori: Parra e De Meyer