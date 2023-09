Sabato 23 Settembre al PalaMiozzi. Ritorna la boxe ad Aosta

Aosta Boxing Night è una serata di promozione del movimento valdostano del pugilato promossa da L’Ade Sport e Fitness ASD, approvata dalla Federazione Italiana di Pugilato e sostenuta dal Comune di Aosta.

Aosta Boxing Night è prevista per sabato 23 settembre, al PalaMiozzi di Aosta, con inizio previsto alle ore 21:00. Il programma della serata prevede dodici incontri, con il coinvolgimento di giovanissimi e nuove leve, che avrà quale clou i match professionistici di Matteo Impieri, l’unico “pro” al maschile attualmente impegnato in regione e Federica Macrì, che incrocerà i guantoni ad Aosta nel suo debutto da professionista, un evento storico in quanto si tratta del primo match tra i professionisti che vede protagonista una valdostana.

Matteo “Enfant du pays” Impieri, 28enne di Morgex e Federica “La Cattiva” Macrì, 23enne di Aosta sono i grandi protagonisti degli incontri di cartello di Aosta Boxing Night.

Di accompagnamento ai due match, sul ring aostano saliranno in questo ordine alcuni tra le migliori speranze locali, tutti atleti di Aosta preparati dal coach Luca de Carolis: Jastin Koceku (12 anni - 40kg Cat. Allievi), Elvis Docaj (18 anni – 75kg Cat Youth), Christian Lombardi (16 anni – 60kg Cat. Junior), Anouar Koussaimi (16 anni – 66kg

Cat Youth), Simonotti Matteo (22 anni – 67kg Cat Elite), Davide Attanasio (17 anni – 70kg Cat Youth), Alice Fanelli (16 anni – 70kg Cat Junior), Giuseppe Pronestì (24 anni – 55kg Cat Elite), Monim Jouhari (26 – 80 kg Cat Elite).

Una festa della “noble art”, di gioventù e di integrazione, con tanti ragazzi valdostani che con passione frequentano la palestra praticando uno sport impegnativo e completo. La boxe è disciplina che migliora la consapevolezza personale e trasmette grandi valori quali il rispetto dell’avversario e dell’arbitro. Tra i meriti fondanti non manca quella capacità, certo non scontata, di accettare la caduta se alla base c’è la volontà di rialzarsi, sempre guidati dalla figura preziosa e insostituibile del Maestro, colui che con dedizione accompagna i ragazzi in questo percorso fatto di passione, sano agonismo e integrità della persona.

Un gruppo affiatato, quello dei pugili aostani, coeso e determinato, che da mesi affronta la lunga e paziente fase della preparazione ma che ora, di fronte alla consapevolezza di poter combattere in casa, davanti ai propri amici e al pubblico locale, smania per mostrare il proprio valore. Sabato 23 settembre sarà una serata da ricordare per il movimento locale, da circoletto rosso sul calendario, che festeggerà la prima valdostana professionista e spronerà l’altro “pro” rossonero, un unicum che resterà negli annali dello sport valdostano.

Per assistere a questa grande serata della “noble art” i biglietti sono disponibili presso la Rocky Gym, di Corso Lancieri di Aosta, chiamando al numero 366 1893253.