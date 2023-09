I 7 fantastici calciatori svincolati che infiammerebbero la Serie A

Non solo Eden Hazard alla Juventus. Mentre i grandi nomi catturano l'attenzione, ci sono calciatori svincolati che potrebbero fare la differenza in Serie A. Alcuni di loro potrebbero essere una sorpresa piacevole, mentre altri potrebbero rivivere momenti di gloria.

1. Sergio Ramos (un ritorno emozionante al Siviglia)

Sergio Ramos, l'eterno difensore, è tornato al Siviglia, la squadra che lo ha visto crescere. Questa mossa è stata un omaggio al suo passato e una decisione molto personale. Mentre non conosciamo tutte le offerte che ha ricevuto, è evidente che i calciatori svincolati spesso sono oltre i trenta anni e hanno le loro ragioni per essere senza contratto. Ma ogni tanto, il calcio ci regala un momento romantico come questo.

2. Axel Tuanzebe (all'Udinese: un'opportunità riscattata)

Axel Tuanzebe ha già fatto un breve pit-stop in Italia con il Napoli nel 2022. Tuttavia, il suo tempo di gioco è stato limitato. Ora, potrebbe trovare una nuova casa all'Udinese, dove avrebbe l'opportunità di dimostrare il suo valore come difensore centrale.

3. Tiago Ilori (all'Hellas Verona: la sfida al suo talento)

Tiago Ilori, il difensore portoghese con radici londinesi, ha un passato intrigante. Tornato nel Regno Unito a vent'anni per giocare nel Liverpool, ha passato gran parte della sua carriera in prestito altrove. Potrebbe essere un valore aggiunto per l'Hellas Verona e, chissà, potrebbe persino emulare Cristiano Ronaldo in qualche modo.

4. Ryan Bertrand (all'Empoli: il vincitore della Champions League)

Ryan Bertrand è l'unico calciatore nella storia a debuttare e vincere una finale di Champions League senza essere parte dell'undici titolare. La sua esperienza e il suo talento potrebbero essere preziosi per l'Empoli, specialmente se cercano un terzino sinistro.

5. Adrien Silva (al Napoli: una speranza di rinascita)

Adrien Silva, vincitore dell'Europeo con il Portogallo nel 2016, ha avuto alti e bassi nella sua carriera. Una mossa al Napoli potrebbe essere una nuova opportunità per lui di dimostrare il suo valore, magari come riserva di Lobotka.

6. Alan Dzagoev (all'Empoli: una scommessa intrigante)

Alan Dzagoev ha stupito il mondo del calcio all'Europeo del 2012. Sorprendentemente, ha trascorso gran parte della sua carriera in Russia. Un trasferimento all'Empoli, l'unico club in Serie A che non ha ancora segnato, potrebbe portare un po' di magia nelle loro partite.

7. Eden Hazard (alla Juventus: il ritorno del figliol prodigo)

Eden Hazard potrebbe considerare il ritiro, ma c'è una possibilità che potrebbe chiudere il cerchio con la Juventus. Questa mossa sarebbe un colpo da maestro per i bianconeri, che potrebbero finalmente vedere Hazard in Serie A, anche se in un momento diverso da quello previsto anni fa.

8. Moussa Marega (alla Salernitana: il nuovo Drogba?)

Moussa Marega, un attaccante fisico, ha brillato con il Porto, ricordando il grande Didier Drogba. Potrebbe essere una scelta perfetta per la Salernitana, dove potrebbe formare una coppia d'attacco letale con Boulaye Dia.

Sia che si tratti di ritorni emozionanti o di nuove sfide per i calciatori svincolati, la Serie A potrebbe presto scaldarsi con queste possibili acquisizioni. Restiamo in attesa di sorprese e momenti magici sul campo!