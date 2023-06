Rugby: Stade Valdotain, ultime gare prima del riposo estivo

Stagione quasi terminata anche per i piccoli leoncini del Propaganda dello Stade Valdotain Rugby.

L’Under 15 scende in campo a Moncalieri al 1° Trofeo Giustetto, giocato oggi al posto del 21 maggio causa maltempo. I leoni scendono in campo determinati, vincono tutte le partite e per un soffio perdono solo in finale con il Monferrato. Conquistano quindi il 2° posto assoluto di tutto il torneo.

I piccoli del Propaganda, invece, si ritrovano a Sarre con gli amici francesi di Saint-Genis-Laval in provincia di Lione. Si divertono, giocano, si impegnano e ce la mettono davvero tutta contro degli avversari di tutto rispetto. Qualche sconfitta e qualche vittoria… ma l’importante è crescere, imparare e impegnarsi per diventare un giorno dei grandi Leoni!

La categoria Seniores partecipa, sabato 10 giugno, ad un Torneo Seven ad Alessandria, organizzato dal CUSPO, riportando un ottimo risultato: 4 partite su 4 del girone all’italiana vinte! Menzione speciale per Andrea Barbieri che rientra in campo dopo l’infortunio.