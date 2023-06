Calcio: Torna in Valle la Scuola di tecnica calcistica individuale ISS

Dopo qualche anno di ''pausa'' l'individual soccer school riparte con il progetto in Valle d'Aosta, la scuola - con sede principale a Pianezza ma con molte sedi operative in Lombarda, Bolzano, Sicilia, Sardegna, Veneto, Trentino, Liguria e in Francia - si occupa di correggere nel dettaglio il gesto tecnico del calciatore .

In questi mesi con Giordano Piras ed Enzo Friso, rispettivamente presidente e vice pres dell'ISS, sono stati elaborati alcuni aggiornarmi per le tecniche di preparazione e gli esercizi da compiere, perché, come spiega Romano "il calcio e' continuamente in evoluzione, e per formare nuovi istruttori che saranno al mio fianco, avevo fatto un percorso di circa 7-8 anni con Iss aprendo la Sede in Valle tra il 2013 e 2015 con grande succeso, ma poi per ragioni personali mi ero fermato con l'individuale, ma ora con l'aiuto di del collaboratore Gallo Giuseppe, che ha svolto mesi di affiancamento, siamo pronti a ripartire tra agosto e settembre".