ONE Fight Night, la valdostana Martine Micheletto a Bangkok

E' ormai tutto pronto per l'attesissimo debutto della campionessa Martine Michieletto nell'olimpo del fighting mondiale ONE Championship nella notte Italiana tra il 9 e il 10 giugno.

Nell'evento ONE Fight Night 11 la campionessa Valdostana andrà in scena nell'iconico Lumpinee Stadium di Bangkok contro l'inglese Amber Kitchen per un match che sulla carta si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo con due campionesse a confronto nelle regole della Muay Thai nella culla della disciplina degli 8 arti.

La sfida si inserisce in una card da brividi che vedrà il match valido per la cintura tra il campione in carica Regian Eersel e Dmitry Menshikov, il ritorno sul ring ,dopo la sconfitta contro Chingiz Allazov, dell'idolo locale Superbon contro il veterano Tayfun Ozcan e tanto altro.

Un appuntamento imperdibile per tutti i veri fan delle arti marziali! Come sempre in diretta esclusiva su Eleven Sports e disponibile anche sulla piattaforma DAZN.

