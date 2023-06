Karate: Superamento esami di graduazione per 12 atleti valdostani

Nella foto in prima fila, accosciati, da sinistra, Mathias Gallo, Federico Montis, Laurent Bordet e Julien Jacquin; in seconda fila, in piedi, da sinistra, Giuseppe Cuozzo, Anna Sofia Cuozzo, Anaëlle Jacquin, Eloïse Macrì, Giulia Olimpia Paonessa, Noemi Lombardo, Giulia Musumarra Meynet e Leon Sitta; interza fila, dietro, i Maestri Stefano Cedoloni, Marco Sebastianelli, Gianluca Benvenuto ed Alessandro Conte

Sono stati tutti promossi i 12 atleti del Dojo Kun Karate Bruno Politano di Aosta che, nel pomeriggio di sabato 3 giugno, hanno partecipato, nella palestra della Torre Piezometrica, agli esami di graduazione, per il passaggio alla cintura superiore, dopo un anno di allenamenti.



«I ragazzi si sono impegnati ed hanno messo molta passione per ottenere questi risultati - ha commentato il Maestro Stefano Celodoni, che insieme ai colleghi Marco Sebastianelli ed Alessandro Conte ha preparato i dodici giovani atleti - loro possono arrivare a qualsiasi livello, l'importante è allenarsi con serietà, costanza, passione ed impegno».

Dojo Kun Verdi: da sinistra Anaëlle Jacquin, Eloïse Macrì e Noemi Lombardo



Nel dettaglio, la Commissione tecnica composta dai Maestri Sebastianelli, Cedoloni e Gianluca Benvenuto, ha certificato, per ciascun atleta, il passaggio di cintura dopo le tre prove (kihon, kumite e kata): dalla cintura arancio a quella verde per Anaëlle Jacquin ed Eloïse Macrì (entrambe con 20 punti netti) e Noemi Lombardo (19,8), dalla gialla alla arancio, per Giulia Musumarra Meynet (19,9), Giulia Olimpia Paonessa (19,2) e Leon Sitta (19,5), dalla gialla alla gialla-arancio per i fratelli Giuseppe ed Anna Sofia Cuozzo (entrambi con 19,1 punti) e dalla bianca alla bianca-gialla, per i piccoli Mathias Gallo, Laurent Bordet e Julien Jacquin (tutti con 20,5 punti) e per Federico Montis (20,2).

Dojo Kun Gialle: da sinistra Mathias Gallo, Federico Montis, Julien Jacquin e Laurent Bordet



«Ora il prossimo impegno è rivolto ai Campionati nazionale di Rimini del 10 e 11 giugno prossimi - ha aggiunto il Maestro Marco Sebastianelli, presidente del Dojo Kun Karate Bruno Politano - dove oltre alla partecipazione sportiva saranno impegnati anche diversi maestri e dirigenti nel passaggio ad un livello superiore».

Dojo Kun Arancio: da sinistra Giuseppe Cuozzo, Anna Sofia Cuozzo, Giulia Olimpia Paonessa, Leon Sitta e Giulia Musumarra Meynet



Gli esami degli adulti sono invece in programma nel pomeriggio di sabato 17 giugno.