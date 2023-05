Soirée Vertikal: Alessandro Saravalle e Sarah McCormack i vincitori della seconda prova

Ancora un clima poco clemente sui sentieri della Valle d’Aosta. Temperature basse e pioggia sulla prima edizione del vertical la Grimpette de l’Arboretum, seconda prova del circuito serale e infrasettimanale Soirée Vertikal. Le condizioni non hanno però scoraggiato atleti e tifosi, presenti ancora una volta numerosi. A Verrayes, tra i 255 partenti, successi assoluti per Alessandro Saravalle e l’irlandese Sarah McCormack.

Sfida serrata, a distanza, per il gradino più alto del podio della classifica assoluta. Il polivalente Saravalle (Lo Contrebandjé) ha coperto i 2.3 chilometri (410 metri dislivello positivo) in 16’11”, andando a precedere di un solo secondo lo sci alpinista Sébastien Guichardaz (APD Pont-Saint-Martin). Terzo posto per Massimo Farcoz (U.S. Malonno), staccato di dodici secondi.

A firmare la vittoria della gara femminile è stata Sarah McCormack (Lo Contrebandjé) con il ventesimo tempo assoluto (18’56”). Si è imposta davanti a Lorella Charrance (Inrun) all’arrivo in 20’36” e a Chiara Pino (Inrun) in 20’48”.

I vincitori di categoria: Michel Deval (Lo Contrebandjé) e Asia Meynet (Lo Contrebandjé) tra gli Under 18, Pietro Segor (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Sophie Brunod (Lo Contrebandjé) tra gli Under 23, Alessandro Saravalle (Lo Contrebandjé) e Sara McCormack (Lo Contrebandjé) tra gli Under 40 e Simone Truc (Polisportiva Sant’Orso) e Lorella Charrance (Inrun) tra gli Over 40.

Una sessantina i giovani che hanno invece partecipato alla seconda tappa di Soirée Enfants, prova non competitiva che ha anticipato la gara adulti.

La terza tappa del circuito si svolgerà mercoledì 31 maggio a Charvensod. Sul sentiero che porta a Sainte-Colombe sono attesi oltre 280 concorrenti. Le iscrizioni sono già chiuse, giornata di riposo invece per Soirée Enfants: i giovani torneranno a indossare il pettorale nella Poyà au Petit-Fénis che il 7 giugno chiuderà la seconda edizione di Soirée Vertikal.