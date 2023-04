Rugby: Stade Valdôtain, continua a brillare la Seniores

Week end impegnativo per le categorie Seniores, Under 17 e Under 15 dello Stade Valdôtain Rugby.

In un piacevole sabato pomeriggio primaverile, i leoni gialloneri Under 17, oggi vestiti con i colori verde-blu eporediesi, conquistano una buona vittoria contro i padroni di casa dell'URPA di Alessandria col punteggio di 3 - 57, grazie alle mete di Tolnai, Maietti, Canino, De Meyer e Tarabella.

Nella giornata di domenica i leoncini Under 15 partecipano al 7° Trofeo 4 Valli a Biella, posizionandosi 10imi in classifica dopo un’intensa giornata di partite, tutte giocate con il massimo impegno, con il San Mauro Rugby, Amatori Union Rugby, Noceto Rugby, il Gattico, il Rivoli Rugby e il Milano SUD.

Nel pomeriggio la categoria Seniores, in casa a Sarre, gioca la sua 12esima partita di Campionato con il La Spezia. Partita difficile e molto frammentata dalle tante interruzioni di gioco che comunque vede vincitori i nostri leoni con un punteggio di 31 a 22.

Commento partita: “Abbiamo portato a casa la vittoria con il bonus, ma nonostante ciò siamo poco soddisfatti dello svolgimento della partita e del gioco espresso. Non è stata per noi una grande partita, non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, un po’ perché gli avversari sono stati bravi a metterci in difficoltà sui punti d’incontro, un po’ perché la partita è stata molto frammentata e di conseguenza un po’ lenta”, dichiara il giocatore Alberto Duc.