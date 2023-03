Fidas e Fiab Aosta in sinergia per promuovere l'attività sportiva e la donazione di sangue

Promuovere la mobilità sostenibile in bicicletta e a piedi, delle famiglie, deglistudenti e dei giovani, in particolare attraverso progetti e iniziative congiunti,prevenire e contrastare comportamenti scorretti in materia di sicurezzastradale, promuovere corretti stili di vita e diffondere la promozione dellacultura del dono del sangue.

Questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa tra i Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta e la FIAB (Federazione ItalianaAmbiente e Bicicletta). Iniziativa che si terrà mercoledì 15 marzo 2023 pressoil Salone Ducale del Comune di Aosta alla presenza dell’AssessoreRegionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Carlo Marzi, dell’Assessore Comunale di Aosta ai lavori pubblici e alla gestione del territorio Corrado Cometto, del Presidente dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius Michel Martinet, del presidente della XX Delegazione IPA Valle d’Aosta Lorenzo Chiodo, del presidente valdostano della FIDAS Giuseppe Grassi e del Presidente di FIAB AOSTA à VéLO Pietro Giglio.

«Il Protocollo - affermano Giuseppe Grassi e Pietro Giglio - nasce con l’obiettivo di realizzare eventi ed iniziative di varia natura, come passeggiate, raduni, manifestazioni, attività di animazioni e ricreative, proposte di nuovi percorsi ciclistici e comunque ogni altro genere di attività all’aria aperta che consenta la valorizzazione del cicloturismo, nel rispetto delle leggi, della promozione della salute e della diffusione della cultura del dono del sangue.Tanti saranno gli eventi che porteremo avanti congiuntamente. Uniremo ilpiacere di andare in bicicletta in compagnia, quello di vivere rispettosamente il nostro bellissimo territorio e diffondere l’importanza del dono del sangue».