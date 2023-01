Calcio: PDHAE bloccato in casa dallo Stresa

Il PDHAE non riesce a superare il muro dello Stresa, perdendo l'occasione di rilanciarsi ulteriormente nella classifica del campionato di Serie D.

I valdostani chiudono la sfida contro la compagine piemontese per 0-0, un risultato che rispecchia tutto quello fatto vedere in campo, con i padroni di casa che ci provano ma non sfondano.

Con questo risultati il PDHAE sale a quota 32 punti, un bottino che lascia i valdostani a meno cinque lunghezze dalla zona playout e la zona retrocessione più lontana.