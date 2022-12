Rugby: Travolgente Stade Senior

Sabato 3 dicembre nel pomeriggio, riflettori puntati sull’Under 15, categoria impegnata sul campo di San Mauro Torinese in un triangolare Stade - San Mauro - Rivoli. I leoncini portano a casa un pareggio, con una vittoria sul Rivoli 33/7 e una sconfitta (14/12… di pochissimo!) con il San Mauro.

Domenica 4 in campo a Sarre, la categoria Seniores inizia la sua seconda fase di campionato, dopo un minuto di silenzio e la lettura del comunicato stampa in ricordo della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con Zonta Club. I leoni portano a casa una grande vittoria iniziale con il punteggio di 52 a 15 contro l’ASD Volpiano Rugby, grazie alle mete di Calosso, Gramajo, Zappa, Gontier e Romeo.

Complessivamente una bella partita con la squadra che ha dominato per lunghi tratti la partita soffrendo però troppo nelle fasi di trasmissione dell'ovale. Qualche fallo di troppo in difesa ma la strada in questa fase di campionato è appena cominciata. Complimenti Leon.

● Categoria Seniores (in casa)

Domenica 4 dicembre, ore 14:30, presso campo sportivo Sarre, Area6tu

Stade Valdôtain vs ASD Volpiano Rugby 52 a 15

Partita cominciata a Sarre!

Subito al minuto 1’ una veloce azione dei nostri ragazzi fino ad un passo dalla linea di meta con un avanti che vanifica tutto. La mischia riconquista il pallone di cattiveria e guadagna la touche sul fallo fischiato dall'arbitro.

3' minuto, ancora le prime schermaglie di una partita che sembra molto fisica e nervosa. Terreno in perfette condizioni nonostante il clima perfettamente invernale.

7' minuto il pacchetto valdostano con una spinta poderosa sovverte e ribalta una mischia a favore del Volpiano e mette nelle condizioni Calosso di andare a segnare. Meta di Francesco Calosso (non trasformata). 5-0

10' partita interrotta per qualche errore alla mano dei tre quarti gialloneri e gioco molto spezzettato anche per via delle infrazioni e delle punizioni fischiate a favore del Volpiano.

12' calcio di punizione trasformato dal Volpiano. 5-3

15' meta di Jeronimo Gramajo sul capovolgimento di fronte. Grande reazione dei ragazzi valdostani. Trasforma lo stesso Gramajo. 12-3. Appena prima una grande intuizione dell'apertura argentina metteva nelle condizioni Lallinaj di andare in area di meta ma l'arbitro ferma l'azione per un avanti.

19' giallo per un fallo assegnato al centro del Volpiano.

22' meta di Stefano Zappa, lo Stade sfrutta subito la superiorità numerica e crea una bellissima azione con la linea dei tre quarti valdostani che mandano in meta Stefano Zappa, al suo rientro dopo un lungo infortunio. Trasforma Gramajo. 19-3-

25' meta del nostro capitano Massimo Gontier su una bellissima percussione corale. Non trasformata. 24. Quarta meta per uno Stade straripante nelle fasi statiche e in quelle in campo aperto. Bellissima partita fino a questo momento con il pubblico pronto a scaldarsi le mani con applausi a scena aperta.

29' meta di Alessandro Romeo che si invola dopo l'ennesima folata giallonera e segna una bellissima meta alla bandierina. Trasforma Gramajo da posizione davvero difficile. 31-3. Rientra dal giallo il centro del Volpiano, di nuovo parità numerica in campo.

34' reazione degli ospiti che mettono pressione alla difesa valdostana. Il Volpiano entra palla in mano nei 22 valdostani per la prima volta in questo primo tempo.

Finale di primo tempo con il Volpiano che spinge con la massima intensità alla ricerca della marcatura pesante. Veloce controffensiva dello Stade che con una bella corsa di Pina Barros crea qualche grattacapo alla difesa ospite. Finita la prima frazione di gioco con lo Stade che comanda con largo margine. Partita dura e spigolosa che non permette un attimo di rilassamento nonostante il punteggio. Si preannuncia un secondo tempo molto elettrizzante.

Inizia il secondo tempo, entra in campo Spagnolli al posto di Benzi.

5' del secondo tempo con una fase molto importante del Volpiano che segna una meta con una bella costruzione da una rimessa laterale. Prima della meta giallo a Lallinaj per falli ripetuti in difesa. Meta trasformata.

8' della ripresa con la reazione dei valdostani alla meta piemontese che subito li riporta nella metà campo degli ospiti. Fasi molto caotiche con qualche imperfezione nelle linee dei passaggi per la squadra di casa e per i falli ripetuti della difesa ospite.

12' meta di capitan Gontier dopo una ripetuta fase di attacco dello stade. Trasforma Gramajo. 36-10.

15' rientra Lallinaj dal suo giallo, si torna in parità numerica con lo Stade che preme nella metà campo dei piemontesi. Ancora un fallo però consente agli ospiti di allontanare la minaccia.

20' ancora lo Stade in attacco, calcetto di Gramajo che la difesa ospite recupera nella propria area di meta e annulla. Si prepara ad entrare Di Sciacca per Tavella.

23' grandissima spinta del pack giallonero che su mischia in favore degli avversari recupera terreno e pallone per una bellissima meta di mischia. Trasforma Gramajo. 45-10.

25' bellissima azione di Santoro e Stade ad un soffio dell'ennesima segnatura. Si resta in attacco con una rimessa a favore dello Stade sui 22 piemontesi. Entra Zanuso al posto di Henriod.

27' ancora troppo Stade per questo Volpiano con capitan Gontier che viene fermato ad un nulla dalla linea di meta. Calcio di liberazione che riporta le squadre sui dieci metri degli ospiti con rimessa a favore del Volpiano. Entra Cortinovis al posto di Gontier Stefano.

32' della ripresa, si continua a giocare nella metà campo ospite ma sono troppi i falli in attacco per i nostri ragazzi. Tanta mole di gioco ma non si riesce a concretizzare, il Volpiano si difende in maniera ordinata.

37' della ripresa, meta di Calosso che si sposta ad apertura e taglia in due la difesa ospite con una veemente accelerazione. Trasforma Gramajo. 52-10.

Partita finita con la meta finale del Volpiano allo scadere dopo una orgogliosa reazione. Meta non trasformata. 52-15.

Dichiarazioni post partita:

“In termini personali tornare a giocare dopo nove mesi e vincere è stato bellissimo, sono stra felice! Una grande partita e un grandissimo inizio, speriamo di continuare così tutta la stagione: il gruppo e il gioco ci sono e lo abbiamo dimostrato in campo con tanta grinta, tanto sprint e tanti placcaggi!” (giocatore Stefano Zappa)

“Sono molto soddisfatto, anzitutto del risultato perchè 52 a 15 è un risultato importante. Soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato bene, imponendo il nostro gioco, veloce e spostando al largo. Abbiamo avuto anche dei momenti di adeguamento all’avversario, mollando un po’: dobbiamo ancora migliorare soprattutto nella continuità del nostro ritmo, ma sono davvero molto contento di questa prima partita!” (Allenatore Ferrucci)

È stata più dura del previsto, nonostante il risultato segni un netto 52 a 15 a favore nostro. Gli avversari hanno lottato su ogni pallone, ma il nostro lavoro nelle tre settimane di pausa oggi ha portato i suoi frutti: abbiamo dimostrato il nostro livello e il nostro ritmo. Io ho ripreso oggi dopo due mesi, pensavo peggio e invece sono molto contento ed è stato bello passare nuovamente una domenica in campo con i Leoni Stade” (giocatore Geri Lallinaj)

Formazione:

1 Gontier Massimo, 2 Gontier Stefano, 3 Benzi Paolo, 4 Henriod Patrik, 5 Lallinaj Geri, 6 Seghesio Lorenzo , 7 Tavella Andrea, 8 Duc Alberto, 9 Calosso Francesco, 10 Gramajo Jeronimo, 11 Pina Barros Roberto Carlo, 12 Zappa Stefan, 13 Bonfiglioli Lionel, 14 Romeo Alessandro, 15 Santoro Domenico

Panchina: 16 Spagnolli Gianpaolo, 17 Cortinovis Simone, 18 Di Sciacca Matteo, 19 Lancione Luca, 24 Zanuso Bruno.

Allenatori: Ferrucci e Parra.

● Categoria Under 15 (fuori casa)

Da sinistra in piedi: Lorenzo Tramonti, Denis Pal, Carlo Gobbi, Jacopo Rosa, Allenatore Luca Bellafiore, Clemy Ferré, Filippo Malacarne. Da sinistra accasciati: Alessio Truscelli, Domenico Scarfó, Matteo Sebastiani, Tommaso Vestena, David Battendier. Sdraiato a terra: Elia Tropiano

Sabato 3 dicembre, ore 16:00, presso campo sportivo di San Mauro Torinese

Triangolare Stade Valdôtain, San Mauro Torinese e Rivoli

Nel campo del San Mauro, segnato dal fango e dalla pioggia, i nostri ragazzi dell’U15 hanno dimostrato ancora una volta di credere nelle loro capacità, nonostante le numerose defezioni causa influenze varie. Giocando 12 contro 13 hanno saputo far valere il loro gioco di squadra, la loro grinta e la voglia di non arrendersi mai. Una partita la prima, contro il San Mauro, un po’ sofferta, a causa anche di numerose scorrettezze in campo.

In un clima a volte un po’ teso, i leoncini Stade hanno comunque dimostrato un grande Fair Play e dopo 30 minuti di gioco la partita si conclude 14 a 12 per il San Mauro (2 mete di Matteo Sebastiani, 1 trasformata e 1 non trasformata). Nella seconda partita del triangolare, giocata contro il Rivoli, i ragazzi di Luca Bellafiore e Jeronimo Gramajo hanno continuato a far valere il loro bel gioco di squadra, non mollando anche se le condizioni in campo sono peggiorate, chiudendo la partita con un 33 a 7 (4 mete di Matteo Sebastiani, 3 trasformate e 1 non trasformata; 1 meta di Domenico Scarfò, trasformata).