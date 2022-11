Rugby fem: Per le Seniores nulla fare con il San Mauto

Le ragazze dello Stade Valdôtain Rugby (Chiara Persol, Charlotte Toro, Martina Zanoni e Jennifer Skofca), in franchigia con il San Mauro, perdono contro il Volvera 36 a 5. In linea generale la prestazione e l’impegno delle ragazze sono stati buoni, ma non hanno potuto fare niente contro le forti avversarie. Il primo tempo è stato ben tenuto, mentre nel secondo c’è stato un leggero calo, considerando sempre che l’elemento di forza sono state le mischie.

APPUNTAMENTI settimana da lunedì 14 a domenica 20 novembre 2022

● Categoria Seniores

RIPOSO

● Categoria Under 17

Domenica 20 novembre 2022, ore 11:30

presso campo ASD Ivrea Rugby Club

Stade Valdôtain vs Rivoli

● Categoria Under 15

RIPOSO

● Categoria Under 13

Domenica 20 novembre 2022, ore 10:00

presso campo Ad Maiora Rugby - Torino

Concentramento Under 13

● Categoria Propaganda

Domenica 20 novembre 2022, ore 10:00

presso CUS Piemonte Orientale - Alessandria

Concentramento Propaganda Under 7, 9 e 11

● Femminile Seniores - in franchigia con San Mauro

Domenica 20 novembre 2022, ore 13:30

presso Campo San Mauro Rugby

San Mauro vs Tortona

● Femminile Juniores

Domenica 20 novembre 2022, ore 11:30

presso Campo Comunale di Volvera

Concentramento Femminile Juniores Under 15 e 17