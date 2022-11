Rugby: I magici U15 dello Stade

Sabato 12 novembre i ragazzi dell'Under 15 giocano in casa e portano a casa una nuova vittoria con un buon risultato (punteggio di 40 a 34) contro la squadra del Collegno. Realizzando 6 mete (3 di Tommaso Vestena, 2 di Matteo Sebastiani e 1 di Domenico Scarfó) - 5 trasformate e 1 non trasformata - i nostri leoni giocano una partita da due tempi da vero cardiopalma. La partita inizia per i leoni dello SVR con 3 mete subite, giocando i primi minuti un po’ titubanti. Successivamente, i ragazzi non si sono fatti sottomettere, hanno carburato, ritrovando grinta e coraggio tanto da concludere il primo tempo 19 a 19.

Iniziano il secondo tempo subendo nuovamente due mete, ma immediatamente reagiscono con un’importante rimonta, durata fino agli ultimi minuti di gioco. Tutta la squadra ha dimostrato determinazione e capacità, mettendo in campo un gioco pulito e onesto, considerando anche le scorrettezze in campo del Collegno. Alla presenza di un numeroso pubblico a fare il tifo, l’ultima meta realizzata proprio allo scadere del secondo tempo ha permesso di portare a casa un grandissimo risultato: su 4 partite di questo primo girone, 4 vittorie!

Formazione: Clemy Ferré, Tommaso Vestena, Elia Tropiano, Denis Pal Alexandru, David Battendier, Laino Alessandro, Rosa Jacopo, Carlo Gobbi, Domenico Scarfó, Matteo Sebastiani, Jacques Becquet, Filippo Malacarne. Nessuna sostituzione.

Allenatori: Gramajo e Bellafiore.