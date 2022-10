Rugby: Brilla lo Stade valdotain rugby U15

I giovani leoni dell’U15 battono sul terreno di gioco di casa gli avversari del San Mauro con il risultato di 46 a 26. Una partita combattuta con molto carattere, non facile ma giocata con notevole impegno dai giallo nero che dimostrano in campo una buona attitudine a gioco e raccolgono i frutti degli allenamenti. All Luca Bellafiore e Jeronimo Gramajo

Cus Milano /San Mauro (franchigia dove giocano le atlete seniores valdostane)

Sulla destra Charlotte Toro “Partita dai due volti la sfida contro cus milano. Partono bene le padrone di casa che segnano subito ma risposta immediata delle san mauresi con la meta di Sanseverino.

Da lì blocco totale delle ragazze che soffrono sui 3/4 subendo altre 4 mete. Secondo tempo tutta un altra faccia, mettendo grinta e determinazione e portando in meta Toro (Stade Valdotain rugby) e subendone una