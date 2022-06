Ritorna a grande richiesta il Grand Prix de Tsan, una disciplina che spopola sempre di più in Valle d'Aosta.

Il torneo prevede la sfida di squadre formate da tre giocatori di diverse sezioni, una competizione attesa che si concluderà con l'indimenticabile Spritz Party dalle ore 18.

Appuntamento dalle ore 9.30 in Località Col D'Arlaz, per le squadre iscritte alle competizione di categoria (maschile, femminile e juniores), suddivise in una fase a gironi e l'eliminazione diretta.