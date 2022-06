Atletica: Master Grosseto, Maria Luigia Belletti conquista tre titoli

Nove titoli tricolori e diciannove podi. E’ questo il pingue bottino con il quale sono di rientro da Grosseto i Master in forza ai club valdostani impegnati nei nazionali di categoria. Sono due donne, entrambe tesserate per la Calvesi che possono fregiarsi di un sontuoso tris.

Maria Luigia Belletti, classe 1934, dell’Atletica Sandro Calvesi, caparbiamente continua a gustare la gioia di stare in campo e nella categoria SF85 si fregia del titolo tricolore in tre concorsi, peso, disco e giavellotto.

Uguale tripletta per la “giovane” del gruppo, Chiara Ansaldi, anche lei Calvesi che si è impossessata dei titoli del salto in alto, lungo e triplo. L’altro successo in rosa porta la firma di Maria Luisa Finazzi (Calvesi) che si è imposta nel getto del peso SF75 a cui ha aggiunto l’argento centrato nel giavellotto.

In campo maschile a garantire un’altra vittoria per i rossi colori Calvesi ha contribuito Emanuele Tortorici che nella categoria SM55 si è aggiudicato il titolo italiano di categoria nel concorso del getto del peso e il bronzo del martello e martellone.

Unico non Calvesi tra i valdostani in gara in terra toscana, Gabriele Beltrami, portacolori dell’APD Pont St Martin, che tra i Master 45 ha festeggiato il titolo nella gara dei 5000 metri per poi guadagnarsi il bronzo nei 1500.

Hanno calcato il podio Rossella Bardi, tra le SF70, argento nel disco e bronzo nel martello e il presidente Liana Calvesi che tra le SF75 ha colto due bronzi nel peso e nel giavellotto. A completare i diciannove podi la seconda piazza centrata dal SM70 Alvaro Miorelli nel martello e la terza posizione ottenuta nel peso SM65 da Michelangelo Bellantoni.

Risultati completi dei valdostani

Chiara Ansaldi (Calvesi) Alto 1a 1m50, Lungo 1a 4m73, Triplo 1a 10m46;

Lorella Trabaldo (Calvesi) Peso 3kg 8a 5m05; Rossella Bardi (SF70) (Calvesi) Disco 1kg 2a 15m90, Martello 3kg 3a 20m31;

Liana Calvesi (Calvesi) Peso 2kg 3a 5m01, Martello, Giavellotto 400gr 3a 9m26, Disco kg 0,75 5a 12m64;

Maria Luisa Finazzi (Calvesi) Peso 2kg 1a 8m74, Giavellotto 400gr 2a 15m13, Disco kg 0,75 4a 15m39;

Maria Luigia Belletti (Calvesi) Peso 2kg 1a 4m55, Giavellotto 400gr 1a 7m17, Disco kg 0,75 1a 8m97;

Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin) 5000 1° 15’29”48; 1500 3° 4’17”80

Emanuele Tortorici (Calvesi) Peso 6kg 1° 11m81, Martello 6kg 3° 38m27, Disco 1,5kg 5° 37m04, Martello MC 11kg 3° 14m89;

Michelangelo Bellantoni (Calvesi) Peso 5kg 3° 11m47, Disco 1kg 5° 36m84, Martello MC 9kg 5° 12m34;

Giovanni Rastelli (Calvesi) Disco 1kg 4° 39m28;

Alvaro Miorelli (Calvesi) Martello 4kg 2° 34m17, Martello MC 7kg 4° 13m88, Disco 1kg 4° 36m29, Giavellotto 500gr 6° 28m49.