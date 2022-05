Calcio: Serie D; PDHAE, tutto da scrivere il futuro di mister Erbetta

Il futuro intorno alla panchina del PDHAE è ancora tutto da scrivere, anche se i nodi dovrebbero sciogliersi nel giro di pochi giorni.

Mister Erbetta è subentrato in corsa per sostituire sulla panchina dei valdostani Cretaz, dopo un campionato ricco di difficoltà. L'ex allenatore del Borgomanero, dalla sa esperienza, è stato bravo a ricompattare il gruppo e centrare in anticipo la salvezza nl campionato di Serie D.

E ora il tecnico sarà confermato? La dirigenza prende al momento tempo, anche se la prossima settimana si saprà di più di chi sarà il tecnico per la stagione 2022/2023 dei rossoblu.