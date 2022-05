Calcio: Bra: Serie D, Bra-Casale 1-2

Rammarico e consapevolezza, in casa Bra. Il rammarico è per aver chiuso la stagione regolare (in casa) con una sconfitta (1-2); la consapevolezza è per aver dato tutto (anche ieri) e per avere ancora 90 minuti a disposizione per provare a raggiungere un grandissimo traguardo. Eh sì, perchè i ragazzi giallorossi di mister Roberto Floris hanno ancora la possibilità di raggiungere il 5° posto che significherebbe play-off, dopo un 2021/2022 di "grande spessore": occorrerà vincere a Caronno Pertusella (domenica prossima con la Caronnese) e attendere un incrocio di risultati favorevoli dai campi delle dirette concorrenti. Ieri pomeriggio al "Bravi", nonostante il pomeriggio umido e piovoso, il pubblico ha risposto presente e il tifo giallorosso ha dato calore e supporto alla squadra. Succede tutto nel primo tempo con il Casale, alla doppietta in rapida successione di Forte ha risposto bomber Pavesi.

I padroni di casa recriminano (a gran voce e con molte ragioni) dopo 6 minuti di gioco: l'ex portiere del Bra Paolo Guerci, va ad impattare e ad atterrare Daqoune sul vertice destro dell'area, nel tentativo di anticiparlo in uscita. Il direttore di gara decide di estrarre il giallo al numero 16 nerostellato e a concedere un calcio di punizione appena fuori dai 16 metri. Il Bra continua a macinare gioco e occasioni: bel colpo di testa ad incrociare di Pavesi, da cross di Marchetti e pallone a lato di poco. Marchisone fa partire un destro dei suoi dai 16 metri e palla alta di pochissimo. Ancora Marchisone protagonista in contropiede, ma la difesa del Casale questa volta ci mette una pezza. Doppio vantaggio dei nerostellati con Forte, in due minuti, che riescono a colpire con due azioni fotocopia. Sul finire della prima parte di gara (46'), Manuel Pavesi trova il prezioso 1-2: punizione di Marchetti dall'out destro, gran colpo di testa a centro area del numero 9 giallorosso e pallone in fondo al sacco!

A "gran voce" e con il cuore, il Bra va alla ricerca del pareggio nel corso della ripresa. Destro dai 20 metri di Tuzza al 15' e sfera che sorvola, di pochissimo, la porta nerostellata. Giallorossi con il pallino del gioco in mano e Danilo Tunno che deve compiere una sola parata, quella sul tentativo di Giacchino. Occasionissima per i padroni di casa al 51': piazzato di Tuzza, pallone a centro area dove sbuca capitan Rossi, spaccata all'altezza dell'area piccola e pallone che si alza (di poco) sopra la traversa.





