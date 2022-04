Mercoledì 20 aprile ad Albisola la terza tappa del “Bob & Skeleton Open Push Day”. Come iscriversi

Prosegue a pieno ritmo e con successo al campagna di arruolamenteo delle squadre di skeleton e bob su pista artificiale. Dopo gli appuntamenti di Padova e Imola delle scorse settimane che hanno registrato la partecipazione di una cinquantina di candidati, si terrà mercoledì 20 aprile ad Albisola Superiore (Sv) presso lo stadio comunale Fazzina una nuova sessione di test che rientra nel progetto “Bob & Skeleton Open Push Day”, un’occasione importante per chi volesse affrontare l’avventura di due delle discipline più adrenaliniche della Federazione Italiana Sport Invernali.

I test sono organizzati dai tecnici delle Nazionali italiane e prevedono prove di velocità, di forza e la prova di spinta grazie all’utilizzo di un carrello simulatore e ha visto sinora la partecipazione ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni provenienti soprattutto dall’atletica leggera e dal sollevamento pesi.

I requisiti fisici minimi richiesti per accedere ai test sono i seguenti: per quanto riguarda la categoria “Elite” del bob, gli uomini devono essere alti almeno 1,85, avere un peso fra i 90 e i 110 kg ed essere nati fra il 1990 e il 2000. Stesse date di nascita anche per donne, per le quali è richiesta un’altezza minima di 1,70 e un peso fra i 70 e i 78 kg. C’è poi la categoria “Development”, sia per il bob che per lo skeleton, rivolta ai più giovani talenti, nati fra il 2000 e il 2004. In questo caso, gli uomini dovranno avere un’altezza superiore a 1,80 e un peso fra i 75 e gli 80 kg. Per le donne serve un’altezza di almeno 1,65 e un peso superiore ai 62 kg.

Chi possedesse questi requisiti di base e volesse provare l’esperienza potrà rivolgersi direttamente ai tecnici per il reclutamento: Giovanni Mulassano (giovannimulassano@yahoo.it – 334 6522173); Marco Boni (boni.ma@gmail.com – 331 6670701) per quanto riguarda il bob; Andrea Gallina (andre.gallo@live.it – 340 2592930) per lo skeleton.