CALCIO: Serie D; PDHAE a caccia dell'impresa contro il Novara

Turno pre-pasquale tutto da seguire quello di oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15) al 'Piola'.

In campo scenderanno la capolista Novara e il PDHAE che ha vissuto giorni molto particolari, con l'arrivo sulla panchina di Erbetta al posto dell'esonerato Cretaz. Il neo tecnico dovrà cercare di dare subito una sterzata all'ambiente nella sfida più complicata, per cercare di allontanare la zona playout che dista solo tre lunghezze.

Dall'altra parte c'è un Novara che si sta giocando, punto su punto, il salto in Serie C con la Sanremese: il PDHAE per una giornata potrebbe anche decidere le sorti del torneo, pensando che all'andata aveva messo in seria difficoltà la capolista.