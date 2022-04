Calcio: Serie D; Il PDHAE cade a Novara per 3-0

NOVARA - PDHAE 3-0

Reti: 45' (rig) 67' Vuthaj, 90'Vaccari (N)

Il PDHAE crolla sotto i colpi della capolista Novara dopo una partita condizionata dall'espulsione alla fine del primo tempo di Zucchini e il conseguente rigore assegnato alla prima della classe.

Si riassume così il match dello stadio 'Piola' con i padroni di casa abili a portare a casa una partita non scontata e sbloccata dagli undici metri dal bomber Vuthaj. Nella ripresa il PDHAE subisce il raddoppio ancora con l'attaccante (67') w al 90' Vaccari chiude la contesa con il tris, una punizione troppo pesante per i valdostani. Esordio amaro sulla panchina dei rossoblu per Erbetta.

In classifica la zona playout di avvicina e diventa decisivo tra dieci giorni lo scontro diretto in casa contro l'Asti.

Grande prestazione degli azzurri quest’oggi al Piola che si impongono per 3 reti a 0 sulla formazione valdostana del PDHAE, reduce dal cambio di guida tecnica che ha visto Erbetta sostituire Cretaz.

Non è stata una passeggiata per i ragazzi di Marchionni che sono riusciti a sbloccare l’incontro solamente a pochi istanti dalla fine del primo tempo con un calcio di rigore del rientrante Vuthaj.

Nel secondo tempo il Novara si limita a gestire il vantaggio fino a un quarto d’ora dalla fine quando inizia a premere sull’acceleratore e, grazie ad un altro calcio di rigore trasformato da Vuthaj si porta sul 2-0. Nel recupero arriva il gol che chiude definitivamente l’incontro con Vaccari che di testa trova il tap-in vincente.

Partono subito forte i padroni di casa con una serie di occasioni, la più ghiotta avviene al nono minuto con un’ottima discesa sulla fascia sinistra di Tentoni che serve in mezzo la corrente Gonzalez che da buona posizione calcia alto. Il PDHAE è in partita e lo dimostra al tredicesimo con Zucchini che di testa trova la parte alta della traversa, ma soprattutto al minuto ventitre quando Jeantet calcia a botta sicura trovando la pronta respinta di Desjardins. Quando il pareggio sembrava scritto, ecco che arriva l’episodio che cambia le sorti del match: Babacar Diop sguscia via a due giocatori e si presenta davanti a Cabras calciandogli addosso, sulla respinta Zucchini atterra Vuthaj, è calcio di rigore ed espulsione! È lo stesso Vuthaj a presentarsi sul dischetto realizzando il gol del vantaggio.

Nel secondo tempo il Novara controlla per i primi trenta minuti poi, al 75’ Cason atterra in area di rigore Vuthaj che, ancora una volta, si presenta sul dischetto del rigore e trafigge Mastrorillo.

Nel recupero arriva anche il gol di Vaccari che, dopo la traversa colpita da Pereira, insacca di testa e chiude definitivamente l’incontro.

Con la vittoria della Sanremese il vantaggio di tre punti rimane immutato quando mancano cinque giornate al termine del campionato.