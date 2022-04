SPORT GHIACCIO |

WHEELCHAIR CURLING La Disval supera l'Albatrostone Trento e si laurea Campione d'Italia

La formazione valdostana si impone per 6-2 in finale sul ghiaccio di Pinerolo e conquista il titolo tricolore. Egidio Marchese: "Ci tenevamo, aspettavamo questo risultato da tanto tempo"

Egidio Marchese il terzo da sinistra

E' stato un weekend intenso per gli sport paralimpici della FISG sul ghiaccio piemontese. Dopo lo spettacolo della finale del Trofeo Andrea Chiarotti di para ice hockey tenutasi ieri pomeriggio al PalaTazzoli di Torino, oggi a Pinerolo il palazzetto già teatro dei Giochi del 2006 ha ospitato gli atti conclusivi del campionato italiano di wheelchair curling.



A trionfare è stata la formazione valdostana della Disval formata da Fabrizio Bich, Emanuele Spelorzi, Egidio Marchese e Giuliana Terra, capace di superare in finale l’Albatrostone Trento per 6-2. Terzo posto, invece, per il Club 66 di Cortina, che ha sconfitto nella sfida per il gradino più basso del podio il Curling Club Claut per 10-6.



Soddisfatto il veterano Egidio Marchese, stella della Disval: "È da un po' di anni che vedevamo sfumare il tricolore in finale, mentre quest'anno su un campo più familiare come quello di Pinerolo è toccato a noi festeggiare. Tutta la squadra è stata bravissima sia ieri sia oggi, sempre concentrata e brava a commettere pochissimi errori, così abbiamo portato a casa questo risultato a cui tenevamo da molto tempo".



Il prossimo weekend, invece, a Cembra sono in programma le finali del campionato italiano del mixed doubles.

redix