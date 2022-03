Danza: Area Danza Aosta pluripremiata a Stradella

Dallo scorso fine settimana l’a.s.d Area Danza Aosta conta ulteriori importanti risultati nella danza contemporanea di livello nazionale: al teatro Carbonetti di Broni Marina Valerioti di dieci anni ha conquistato i giudici ottenendo il Primo Premio con la coreografia 'Quasi azzurro' nella categoria solisti contemporaneo baby del concorso nazionale 'Ballo per me'.



A replicare il successo con l’assegnazione del Primo Premio della categoria gruppi contemporaneo baby è stato il gruppo composto da Emma Bidoia 10 anni, Benedetta Di Pinto 11 anni, Viola Mistretta 10 anni e Marina Valerioti con la coreografia “Piccole Amiche”. A coronare la giornata di successi è stata la consegna a Marina Valerioti del prestigioso “Premio al Talento” e l’invito rivolto a tutti i vincitori dei primi premi ad esibirsi al Galà di Danza “Primavera a Teatro” che si terrà venerdì primo aprile alle ore 21.00 al teatro Carbonetti di Broni.



Le giovani si sono esibite sotto la supervisione di Marinella Gloriati che ha firmato le coreografie coadiuvata dall’assistenza di Carola Sicheri ballerina solista della compagnia internazionale Dresden Frankfurt Dance Company Jacopo Godani che attualmente presta la sua competenza nella formazione di danza classica e neo classica delle allieve di Area Danza Aosta.



“Siamo fiere delle nostre piccole danzatrici – commentano le insegnanti – sono allieve che esprimono il loro impegno con serietà e determinazione affrontando il palcoscenico con la consapevolezza di dover concorrere insieme ad altri allievi di grande livello. Questi ultimi risultati ottenuti si sommano ai precedenti dimostrando che il lavoro svolto dall’a.s.d. Area Danza Aosta sta andando nella giusta direzione fornendo loro una formazione di qualità per affrontare le sfide future nel campo della danza”.