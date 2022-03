Bocce: Serie AM, show garantito nel derby d'Italia: che sfida tra La Perosina e Brb!

L'effervescenza della settima giornata del massimo campionato maschile di Volo, è provocata dal derby d'Italia che sbuca come un proiettile dal cannone di un torneo giunto in prossimità del giro di boa. La Perosina e Brb si giocano un sabato gonfio di simboli, di segni, di presagi radunati bizzarramente nel match-clou. Intanto Gaglianico, Noventa e Marenese si aggrappano al calendario per misurare le loro speranze col metro della effettiva possibilità.

Il bocciodromo di Perosa Argentina si appresta a vivere bagliori d'alto bordo e si rinnova il rito classico che prelude l'evento agonistico, favorendo le previsioni. Però questo confronto storico esula dalle sfide fra esperti per comparare la bontà delle intuizioni , tecniche o meno, di entrambe le contendenti. Quarantaquattro, non sono i gatti, ma le volte che La Perosina e Brb hanno incrociato i ferri in campionato. E' questo il primo dato certo che introduce quello altrettanto vero e più caldo, degli esiti : 32 vittorie per la Signora in Rosso, 9 per i Boulenciel e 3 pareggi. L'algida analisi tecnica non può che prendere le mosse dai numeri espressi sin qui dalle contendenti. I divari si muovono come equilibristi senza rete. Gli uomini di Carlo Pastre, la cui regia si è trasferita dal campo alla panca, mostrano rendimenti maggiori nelle coppie (28 punti contro 26), dove svettano Melignano-Feruglio (12 punti su 12) da una parte, e Grattapaglia-Nari (8 su 8) dall'altra, e nelle individuali (28 a 24), con le possibili sfide fra Matteo Mana, Melignano, Janzic e Barbero, Nari, Grattapaglia. Nel cerchio, il testa a testa indicherebbe Kozjek contro Grosso, ma nell'ultimo match, Aldino Bellazzini ha optato per Nari, per altro con ottimo risultato. Combinato da uno, ics, due. Il team di Ivrea ha invece fatto meglio nelle prove centrali, sia nella staffetta (11 punti contro 7), che nel progressivo (19 a 18) e soprattutto nel tiro di precisione (20 a 14), spesso ago della bilancia.

Il Gaglianico ospita l'Auxilium Saluzzo con la determinata volontà di non perdere i vagoni di testa. Noventa non si lascerà sfuggire l'occasione per insediarsi al quarto posto, e la Marenese farà altrettanto sui campi di Buttrio, casa del Maxim, per chiudere l'andata sul crinale meno impervio.

Migliori punteggi e rendimenti, dopo 6 giornate – Combinato : 30 di Doria (Gaglianico) e 10 punti su 12 della Perosina. Coppie : 12 su 12 Melignano-Feruglio (La Perosina) e 28 su 36 della Perosina. Individuale : 10 su 12 di Matteo Mana (La Perosina) e 28 su 36 della Perosina. Terne : 8 su 10 Collet-Janzic-Longo (La Perosina) e 11 su 12 del Gaglianico. Staffetta : 58/60 di Pegoraro-Soligon (Marenese), 58/61 di Borcnik-Ferrero (Brb), 58/61 di Brnic-Mana (La Perosina) e 11 su 12 della Brb. Tiro progressivo : 49 su 50 di Brnic (La Perosina) , Borcnik (Brb) e Zoia (Marenese), e 19 su 24 della Brb. Tiro di precisione : 35 di Feruglio (La Perosina), e 20 su 24 della Brb.

Il programma – Sabato 5 marzo : Gaglianico – Auxilium Saluzzo, La Perosina – Brb, Maxim – Marenese, Noventa – Nus .