Rugby: Due sconfitte e una vittoria per le squadre dello Stade Valdotain

La Prima squadra dello Stade Valdotain impegnata in serie C

E' stata una settimana impegnativa con più ombre che luci, per le formazioni dello Stade Valdotain di rugby.

Solo i leoncini dell’Under 17 sono riusciti a imporsi nettamente, per 47 a 0, contro i pari età del Collegno Rugby; la formazione dell’Under 15 e la Prima Squadra invece non sono riuscite nello stesso intento: contro la piemontese Biella Rugby 1977 i più piccoli hanno perso per 63 a 0 mentre lo Stade di coach Stefano Ferruccci alla quarta di campionato del girone 4 di serie C è stato sconfitto dall'Alessandria per 29 a 19.

Prossima sfida di serie C domenica 22 novembre, i ragazzi di Ferrucci scenderanno in campo contro il Volpiano.

RISULTATI E CLASSIFICHE