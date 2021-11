calcio: Bra: Serie D, Ligorna-Bra 3-3

Dopo 3 sconfitte di fila, il Bra è tornato a "muovere" la classifica e lo ha fatto in una partita a dir poco incredibile, andata in scena ieri pomeriggio a Genova e in casa del Ligorna. 3-3 il risultato finale, con la vittoria giallorossa che è sfumata al 19' del secondo tempo.

Per Emanuele Balzo (purtroppo) a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro, mister Roberto Floris (ieri) ha dovuto fare a meno degli squalificati Capellupo e Daqoune.





Bra che apre il match con il destro potente di Tuzza dalla distanza, Atzori dice di no in tuffo. Poco più tardi, sotto misura, Alfiero non trova la porta per una questione di centimetri.

Brunozzi per Silvestri al 17', conclusione dal limite e 1-0 Ligorna. Al 40' i padroni di casa rimangono in 10 uomini per il rosso sventolato a Brusacà (dopo aver estratto il giallo, ma in precedenza non era stato ammonito). Proprio al 45', destro a giro dai 16 metri di Moro Masawoud e palla in rete! Pari del Bra e primo gol stagionale per il classe 2000 ghanese.





Placido, al 5' del secondo tempo, trova la girata in area che vale il 2-1. Due minuti dopo, il 2-2 firmato bomber Alfiero con un tiro preciso da lancio di Guerci! Si arriva al 43', traversone dalla sinistra di Marchisone, stacco aereo di Vincenzo Alfiero, 2-3 e 10° gol personale in campionato! Al 49' la beffa, da azione d'angolo, colpo di testa di Scannapieco e definitivo 3-3. Bra che sale a quota 14 punti in classifica.





Domenica 21 novembre (ore 14,30) Bra-Città di Varese all'Attilio Bravi.





Ligorna: Atzori, Placido (48' st Cirrincione), Scannapieco, Botta (36' st Casanova) Silvestri (18' st Bacigalupo), Gomes de Pina, Brunozzi (39' st Lorenzo Garbarino), Brusaca, Donaggio, Raja (18' st Alberto), Alessio Garbarino.



Allenatore: Luca Monteforte.

Bra: Guerci, Cinquemani, Tos, Quitadamo, Magnaldi, Bongiovanni, Sia, Tuzza, Alfiero, Marchisone (49' st Ferla), Masawoud (39' st Cervillera).