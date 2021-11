Calcio: Serie D, il PDHAE non va oltre il pareggio a reti bianche

La superiorità nelle tattiche e nella qualità del gioco degli orangerossoblu non è bastata: deludente lo 0 a 0 maturato sul campo di Montjovet tra PDHAE e Saluzzo.

Nel primo tempo il PDHAE di mister Cretaz (squalificato, al suo posto in panchina il tecnico in seconda Gianni Cuc) ha spinto in ogni modo ma la porta del Saluzzo è rimasta inviolata.

Nel secondo tempo il Saluzzo ha addirittura cercato di prendere in mano le redini della partita, senza riuscirci. Per contro il PDHAE ha avuto ancora due chiare occasioni da rete, sfruttate non a dovere dagli attaccanti.

Il PontDonnasHoneArnadEvançon finisce così al nono posto e si prepara ad affrontare in trasferta il Gozzano.