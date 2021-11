Calcio: Serie D, Bra-Asti 0-1

Ieri pomeriggio, per due volte Stefano Tuzza ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia dei galletti ospiti, che si sono salvati in entrambe le circostanze. Al 44', invece, gol annullato a Plado (Asti) di testa per posizione irregolare. 0-0 all'intervallo.

Nel secondo tempo ci prova Tos di testa, da angolo di Marchisone, ma Brustolin fa sua la palla. Poco prima della mezzora, diagonale di destro di Alfiero da buona posizione e pallone sul fondo ma di poco. Al 37' il direttore di gara punisce un contatto tra Balzo e Picone (in area), secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per il difensore giallorosso. Bra in 10 e calcio di rigore per l'Asti, che Virdis realizza un minuto dopo. Il Bra prova il tutto per tutto (in precedenza aveva fatto il suo debutto stagionale il neo-acquisto giallorosso Alessio Ferla, attaccante ex Novara), anche nei 6 minuti di recupero concessi, ma gli astigiani "tengono botta" e riescono a portarsi via l'intera posta in palio. Il Bra resta a quota 13 punti in classifica.