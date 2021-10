Calcio: Serie D, Borgosesia-Bra 1-2

Borgosesia-Bra 0-1 al minuto 32: punizione di capitan Stefano Capellupo dalla destra, pallone in area piccola per Alfiero e colpo di testa vincente!

Al minuto 11 del secondo tempo, il signor Tesi di Lucca concede un calcio di rigore per il Bra, dopo un contatto Carrara-Alfiero in area vercellese. Dagli 11 metri, il numero 9 giallorosso spiazza Gilli e "mette la freccia" ai suoi per il nuovo sorpasso. Il Borgosesia alza il ritmo alla ricerca del pareggio, ma i braidesi si difendono con ordine e con caparbietà. Il neo-entrato Marchisone (in campo dal 24' st per Masawoud) dà profondità e superiorità numerica agli ospiti, vicini alla terza marcatura al 42': Gilli fa sua la palla dopo un tentativo di pallonetto di Alfiero. Cinque minuti di recupero e il triplice fischio, Borgosesia-Bra termina 1-2!