Calcio: Allievi Under 17 Regionali - Girone C BRUINESE GIAVENO - AYGREVILLE 1-2

Parte bene l’undici valdostano che nel primo tempo gestisce la partita con un superbo Bionaz in regia e già all’11’ passa con un gran tiro di Rao, ormai stabilmente in marcatura, che si insacca al sette lasciando di stucco l’estremo torinese. Al 15’ l’Aygreville ha la possibilità di portarsi sul 2-0 con Pozzan che entra in area e viene steso. Si incarica lui stesso del rigore ma questa volta l’estremo torinese si supera parando il tiro non troppo angolato del capitano valdostano.

Forse era troppo facile segnare su rigore e al 33’ allora imposta Money vede Presti sulla sinistra che di testa appoggia a Pozzan che supera i 3 difensori e tira questa volta imparabilmente.

Si va al riposo sul 2-0 e sembra fatta, ma al rientro dagli spogliatoi è un’altra Bruinese che su un campo pesante preme sull’acceleratore con alcune buone personalità trova un rigore al 2’ ma si stampa sulla traversa e sul continuo pressing trova il gol che riapre la partita in mischia cogliendo una corta respinta in area di rigore.

La partita diventa dura e l’arbitro fatica a mantenere le redini dell’incontro, l’Aygreville riesce a uscire in contropiede e a poco a poco si spegne il pressing torinese.

Si conclude così sul 2-1 l’incontro con i valdostani che fanno bottino pieno e iniziano a scalare la classifica. Un’altra prova di carattere che non può far altro che rinforzare il carattere degli undici Under17 di Mister Gagliardi per i prossimi impegnativi incontri.



AYGREVILLE Under 17

Riva Rivot, Rey, Betemps, Bionaz, Pellu, Gorraz, Money, Rao, Pozzan, Tercinod, Presti. A disposizione: Rossi, Henry, Vaccaro, Fosson, Pieiller, Giorgi.

All. Antonio Gagliardi