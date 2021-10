Calcio: Serie D, Novara-Bra 2-0

Per oltre 1 ora di gioco, ieri pomeriggio Novara e Bra si sono affrontate a viso aperto e con equilibrio in uno dei derby piemontesi del girone A. Poi, le stoccate di Vuthaj e Tentoni hanno indirizzato la posta in palio nelle tasche dei blasonati azzurri.

I giallorossi di mister Floris sono scesi in campo (per la prima volta nella loro storia) nel glorioso "Silvio Piola" senza timore reverenziale, con grande personalità, con costruzione del gioco e ordine tattico. Prima sconfitta stagionale, in campionato, per i braidesi che restano a quota 10 punti in graduatoria: momentanea terza posizione, alle spalle del Chieri (12) e Novara (11). Ma riviviamo quel che è successo al "Piola".