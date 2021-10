Calcio: Alla quarta di campionato l'Aygreville finisce la quaresima

E’ arrivata la prima vittoria per i ragazzi guidati dal Mister Antonio Gagliardi.

Inizia con il piede giusto l’Aygreville che fa la partita e dopo dieci minuti di studio, senza disdegnare qualche tiro in porta per parte, passa con il suo capitano e centravanti Davide Pozzan che imbeccato bene da Tercinod si incunea in area, salta il difensore centrale e lascia partire un gran destro che si insacca e apre le marcature.

Il Cit Turin reagisce bene e alza la pressione che porta i suoi frutti al 24’ del primo tempo quando una leggerezza difensiva permette agli ospiti di pareggiare con facilità.

L’Aygreville si scuote e torna a controllare la partita e con un’azione partita dal portiere con quattro passaggi arriva al gol: Riva Rivot supera il pressing e apre per Rey che tocca per Money in veste di regista che vede il bell’inserimento di Rao che non perdona con un secco diagonale a incrociare all’angolino. I torinesi subiscono il colpo e sale in cattedra Pozzan ancora ben servito da Presti ma questa volta dopo aver superato in dribbling il difensore angola a destra e porta il risultato sul 3-1 con il quale si va al riposo.

Nella ripresa parte ancora subito forte l’Aygreville di mister Gagliardi con un preciso cross di Rey ancora Pozzan di testa angola e non perdona e chiude la partita. Una vittoria che dà respiro ai ragazzi valdostani e fiducia per il prosieguo del difficile campionato regionale.



AYGREVILLE

Riva Rivot, Rey, Henry, Betemps, Vaccaro, Bionaz, Fosson, Pellu, Auletta, Gorraz, Money, Rao, Pozzan, Tercinod, Giorgi, Presti, Iurlaro, Rossi, Esquisito, Pieiller.

All. Gagliardi