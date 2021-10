Calcio: I risultati delle giovanili Charvensod

“Centro Sportivo Guido Saba” - Ore 15.00

Under 16 - Campionato Regionale

4^giornata:

CHARVA - Settimo 5-0

(2 Girardi, Davisod, Gerbore, Pacuku)



Campionato Provinciale - Under 10

Fase Autunnale - 1^ giornata

CGC Aosta - CHARVA (Sq.GIALLA) 0-4

Giochini: 2-4

1^ tempo: 0-1

(Magretti)

2^ tempo: 0-6

(3 Martina, 2 Guerrisi, Denza)

3^ tempo: 0-5

(Macri, 2 Millet, Borrello)



Campionato Provinciale - Under 8

Fase Autunnale - 1^ giornata:

Aygreville - CHARVA 3-4

1^ tempo: 0-1

(Mammoliti D.)

2^ tempo: 2-1

(Mammoliti M.)

3^ tempo: 1-2

(2 Mammoliti D.)



Campionato Provinciale - Under 9

CHARVA - Sporting Issogne 4-0

1^ tempo: 5-0

(Gallo, Romano, 2 Veras, Enrietti)

2^tempo: 7-1

(2 Caracciolo, 3 Lombardi, 2 Duda)

3^ tempo: 6-0

(Romano, 2 Veras, 2 Enrietti, Fazzari)

4^ tempo: 5-1

(2 Caracciolo, Lombardi, Duda, Longo)



Campionato Provinciale - Under 12

Fase Autunnale - 1^ giornata

CHARVA (Sq.GIALLA) - Valdigne 4-0

Shootout

25-13

1^ tempo: 9-0

(Pesa, 4 Enrietti, Romeo, 2 Musso, Zola)

2^ tempo: 4-0

(Meyseiller, Patacchini, Raffa P., Pesa)

3^ tempo: 3-0

(Enrietti, Roux, Raffa P.)