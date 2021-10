Calcio Serie D; Bra-Fossano 2-0

Primato solitario in classifica con 10 punti, 3 vittorie consecutive nelle 4 giornate di campionato, 8 gol segnati e 2 incassati, Vincenzo Alfiero capocannoniere con 6 reti: sono questi i numeri dell'ottimo inizio di Serie D 2021/2022, per il Bra allenato da Roberto Floris!

Al 7', Capellupo pesca Magnaldi nell’area fossanese: scontro involontario Magnaldi-Merlano e punizione per i fossanesi. Scorribanda di Daqoune, ma il pallone a centro area per l'accorrente Alfiero è fuori misura al nono. Un minuto dopo, il Fossano sfiora il gol del vantaggio: incrocio dei pali colpito da Giraudo.

2-0 dei giallorossi al 20': angolo di Capellupo, colpo di testa vincente in area piccola per bomber Alfiero! Precauzionalmente, dopo un piccolo fastidio muscolare, Capellupo viene sostituito da Tuzza al 28'. Occasione per Marchisone, dieci minuti dopo: a tu per tu con Merlano prova il tocco morbido, ma il capitano fossanese blocca la sfera.