Calcio: AAAA arbitri cercansi; parte la campagna #DiventArbitro

Il reclutamento che si svilupperà attraverso i principali social network (Facebook, Instagram e YouTube) con la pubblicazione di video che mostrano l’attività degli arbitri: dagli allenamenti alle lezioni tecniche in aula, fino alla direzione delle partite. I filmati, realizzati in parte durante il raduno precampionato svolto a Sportilia, comprendono anche una serie di messaggi di alcuni arbitri della CAN e della CAN C.

Un ringraziamento va al Presidente Federale Gabriele Gravina ed alle componenti della Federazione (Contenuti Digitali, Social Media e Business) che si sono occupate della produzione dei filmati in collaborazione con la Commissione Comunicazione dell’AIA.

Un progetto innovativo in tema di reclutamento arbitrale. L’obiettivo è quello di andare ad incontrare i giovani (possono partecipare ai corsi ragazze e ragazzi a partire dai 14 anni) in un settore, quello del web, che ormai costituisce un veicolo importantissimo di informazione e condivisione. Questo in linea con il nuovo modo di fare comunicazione da parte dell’Associazione Italiana Arbitri. Una comunicazione che vuole essere sempre più moderna e dinamica, per mostrare i vari aspetti dell’attività arbitrale ed i valori, non solo sportivi ma anche etici e morali, che rappresenta nella formazione umana dei giovani.

L’avvio dei nuovi corsi per diventare arbitro di calcio, che saranno gratuiti ed organizzati in tutte le 207 Sezioni italiane, simboleggia quindi un segnale di ripartenza dopo un anno e mezzo particolarmente difficile a causa dell’emergenza pandemica. La ripresa dell’attività calcistica, anche ai livelli dilettantistici e giovanili, rappresenta infatti un buon auspicio verso un ritorno alla normalità anche nel mondo sportivo.

I video, secondo una programmazione capillare e targettizzata, saranno pubblicati sui seguenti profili/pagine ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri:

Facebook: @aiafigc

Instagram: aia_it

YouTube: AIA l’Arbitro