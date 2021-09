Calcio: Serie D, allo stadio di Montjovet arrivano in 150 per occupare 140 posti

A rispondere all'appello della società della Bassa Valle, che ha deciso di lasciare gratuito l'ingresso allo stadio di Montjovet, domenica 19 settembre giornata di esordio del campionato di calcio di serie D, si sono presentati circa 150 tifosi sui 140 posti annunciati.

Al riguardo il PontDonnazHoneArnadEvançon-PDHAE precisa che i posti disponibili allo stadio di Montjovet, per le restrizioni Covid-19, sono 140 per i tifosi di casa, tutti occupati e prenotati tramite email, e 70 nel settore ospiti, per i quali ieri si sono presentati 10 tifosi del Sestri Levante. I biglietti gratuiti staccati sono stati così 150, per 210 posti complessivi.