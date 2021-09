Calcio: Serie D; Esordio casalingo per il PDHAE

Il PDHAE quest’anno si trova nel girone A della Serie D, e cercherà di eguagliare gli ottimi risultati dell’anno scorso.

“Il PDHAE quest’anno lascia l’ingresso gratuito per tutti i valdostani, tutti i tifosi, e tutti gli sportivi vogliono assistere alle partite, naturalmente osservando tutte le norme covid” spiega Michele Patané, presidente della società.

“ L’obiettivo è di creare socialità – continua il presidente Michele Patané – perché nel calcio di oggi, per una serie di scelte infelici della federazione, i presidenti delle varie società calcistiche si trovano obbligati a mettere delle somme senza nessuna possibilità di investimento, perché i giocatori non sono più un patrimonio, e i giovani sono tutti svincolati.

Il nostro obiettivo sarà quello di fare socialità, e gli sponsor e le persone che parteciperanno al progetto lo faranno per dare qualcosa alla gente della Valle d’Aosta, per amore del calcio, per amore dello sport, e per amore di questa regione” conclude il presidente Michele Patané.