Calcio: Senza polemica Mauro Poletti invita le società a collaborare

A Mauro Poletti, presidente dello Charvensod, ha qualcosa da dire su quanto da noi pubblicato nell'articolo nel quale si dice che "l’Aygreville non allestirà la squadra 2006 perché han deciso tutti di andare allo Charvensod".

Senza polemizzare Poletti coglie l'occasione per una precisazione ma soprattutto per lanciare un forte appello alle altre società.

Il presidente dello Charva precisa: "Vorrei ricordare che fino a 18 anni i ragazzi hanno solo vincolo annuale e scegliere di giocare dove vogliono senza bisogno di affermare che qualcuno ha mire particolari, anche noi quest’anno abbiamo perso un certo numero di ragazzi che hanno preferito giocare in altre società e ne siamo ben felici per il loro bene".

Sottolinea ancora Poletti: "Credo che questo sia l’atteggiamento giusto, il bene dei ragazzi e mi piacerebbe instaurare un rapporto di questo tipo che implichi l’interscambio tra società, senza continuare a guardarci in cagnesco, perchè nessuno pensi che qualcuno ruba”qualcosa, ma di comune accordo stabilire regole di reciprocità".

Si tratta di una proposta forte ma che richeide grande responsabilità da parte della dirigenza del calcio valdostano.

Per questo l'appello suona come una sfida: "Lancio questo appello, vediamo chi lo raccoglie", confida Maurro Poletti.

La società conta oltre 200 giocatori all’attivo partendo dal settore giovanile sino alla prima squadra che milita in promozione.

Oltre 30 i dirigenti sempre e comunque attivi e presenti nonostante il momento critico non solo a livello sanitario ma anche di gestione. Scuola calcio d’Elite visto il prestigioso lavoro svolto dalla società in questi anni essendo anche “Academy Perugia”.

Altro fiore all’occhiello è rappresentato dall’Accademia Portieri che si basa sulla competenza e professionalità di Graziano Baldanzi che tiene dei veri e propri corsi con programma tecnico, tattico e coordinativo mirato alle differenti età! Claudio Fermanelli mister prima squadra ed Edy Volpone responsabile del Settore giovanile sono solo alcuni dei nomi attribuibili a tale impegno e passione per questa società sportiva che non si ferma mai.

Continua anche il rapporto privilegiato con le società professionistiche e le collaborazioni di eccellenza come quella con “Medical Lab” per la prevenzione ed il recupero degli infortuni in campo. ASD Charvensod oggi finalmente in zona “gialla” guarda al futuro con grande fiducia, speranza e voglia di fare.

Il calcio è passione, divertimento e convivialità. L’importanza di un’associazione sportiva credibile e seria parte proprio dall’investimento che si fa per il futuro. L’ottimismo e la buona volontà dei “gialloblu” va riconosciuta e premiata soprattutto in vista di una stagione estiva e di una ripresa delle attività sportive.