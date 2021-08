Calcio: Per l’Aygreville è tempo della riscossa

La prima squadra delle aquile ha iniziato la preparazione il 10 agosto anche con due innesti degli allievi (2005): Davide Pozzan e Auletta Edoardo. Novità anche nel settore giovanile dove Marco Giovinazzo ha lasciato il ruolo di Direttore Sportivo ed ha preso il timone Giorgio Benedetti. C'è da dire che il Settore giovanile sconta l'assalto delle Società che hanno squadre ai regionali, così l’Aygrevilles non allestirà la squadra 2006 perché han deciso tutti di andare allo Charvensod.

Gli allievi 2005 faranno i provinciali perché non sono stati ripescati (primi esclusi) e perché non avevamo gli allievi lo scorso anno. Rimangono i 2007 e 2008 che ereditano i regionali dell'ex gruppo 2005 orami distrutto per bramosie di successo dei genitori più che dei ragazzi.

Dubbi e perplessità non mancano ma la voglia di ricominciare è tanta.

L'Aygrevilles prima squadra ha disputato due amichevoli con Chatillon S. VIncent e Ivrea Banchette durante le quali hanno potuto assaggiare il campo i due ragazzi 2005 Auletta e Pozzan, mentre la Juniores ha iniziato la preparazione ieri. Gli allievi 2005 guidati da Antonio Gagliardi sono al lavoro da una settimana e così anche i 2007 guidati da Umlil Karim. In settimana iniziano anche le altre annate esordienti e giovanissimi.