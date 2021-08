Calcio: Serie D; Mario Greco ha firmato ed è giallorosso Bra

La società A.C. Bra del presidente Giacomo Germanetti, ha raggiunto l'accordo per le prestazioni calcistiche di Mario Greco. Nato a Castrovillari nel 2001, è un sinistro naturale capace di ricoprire tutti i ruoli ed essere efficace in tutte le zone del campo.

Dalle giovanili del Cosenza passa in prestito al Castrovillari (Serie D), torna al Cosenza e passa al Rende (Serie D) e poi di nuovo al Castrovillari, in quarta serie. Per lui, anche, un'importante esperienza alla Paolana (Eccellenza calabra).

Il neo acquisto è al lavoro con i compagni e con mister Roberto Floris da lunedì 2 agosto scorso. Domenica 8/8, a partita in corso, è sceso in campo nell'amichevole casalinga con il Pinerolo.