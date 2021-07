Un’intera nazione rinasce grazie al calcio!

quattro giorni dalla dal trionfo di Euro 2020, questa sera, giovedì 15 luglio alle ore 20.30, Rai 1 permetterà a tutti gli appassionati di rivivere le emozioni di questo straordinario percorso che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa.

‘Sogno Azzurro, la strada per Wembley’ è il docu-film realizzato da una troupe di Rai 1 che ha vissuto per un mese insieme alla Nazionale, per portare gli spettatori dentro la vita dei calciatori e di tutti i componenti dello staff, tra allenamenti, partite, viaggi e festeggiamenti. Un’avventura raccontata attraverso le voci dei protagonisti, che hanno confidato alle telecamere sogni, gioie, dolori e speranze.

Un grande segno di rinascita che dal mondo del calcio si dirama su un’intera nazione che potrà beneficiare grazie a questo successo di una positiva ricaduta in termini economici che Coldiretti e la FIGC stimano attorno ai 12 miliardi di euro di Pil in più e anche un probabile aumento dell’export vicino al 10%, proprio come successe in occasione di mondiali in Germania nel 2006.

Il Presidente Gravina lo ha ribadito in occasione dell’incontro con il premier Mario Draghi durante il recente incontro svoltosi a Palazzo Chigi; previsioni che si basano sulla teoria secondo la quale ogni grande vittoria sportiva genera un effetto positivo che aumenta il prestigio internazionale di un Paese, in questo caso a beneficiarne sarà il cosiddetto “Made in Italy”.

“E di questo non possiamo che ringraziare il Presidente Gravina – commenta il Presidente Christian Mossino (nella foto) – il primo vero artefice di questa vittoria all’europeo e che, dopo l’esclusione agli ultimi mondiali e la precipitosa discesa nel ranking internazionale, ha avuto il merito di scegliere un Commissario Tecnico, Roberto Mancini, di alto profilo calcistico e morale, scegliendo un progetto di rinascita partito dalla valorizzazione di giovani calciatori emergenti nei propri club, integrandoli con coloro che hanno sempre garantito nel corso degli anni esperienza e capacità di aggregazione di un gruppo risultato vincente sotto tutti gli aspetti. Come ha detto Chiellini “i grandi obiettivi si raggiungono con la forza di una squadra”; la nostra, quella italiana, è risultata la più coesa dimostrando anche grandi capacità tecniche e tattiche. In pochi mesi la nostra nazionale di calcio è riuscita a unire gli italiani e regalare emozioni, non solo grazie alla bravura dimostrata dai calciatori italiani, ma soprattutto ai comportamenti collettivi, allo spirito di gruppo e all’empatia, che i colori azzurri hanno trasmesso.”