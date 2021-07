Gravina sottolinea gli obiettivi raggiunti: “Nazionale, quanta bellezza. Non solo gioco, ma anche spirito di gruppo"

“Adesso può succedere di tutto”. Il giorno dopo la qualificazione alle semifinali di Uefa Euro 2020, il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato del risultato raggiunto finora dagli Azzurri, tornati ad essere tra le prime quattro squadre d’Europa. "Alla vigilia di questa manifestazione – ha sottolineato Gravina a margine della conferenza stampa per le nuove nomine dell’AIA - avevamo detto che il nostro obiettivo era arrivare a Wembley con un progetto entusiasmante, e mi sembra che questo obiettivo sia stato centrato.

Questo concetto di bellezza che stiamo diffondendo con questi ragazzi, e che sta contaminando tutto il Paese, non è soltanto legato al calcio che stiamo giocando, ma anche alla qualità dello stare insieme e al sentimento di amicizia Quindi inevitabile una battuta su Leonardo Spinazzola, il terzino azzurro eletto due volte migliore in campo contro Turchia e Austria in questo Europeo e che ieri è uscito dal campo in lacrime, commuovendo tifosi e appassionati per l’infortunio subìto: “Mi è dispiaciuto tantissimo per Spinazzola, perché stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per un rientro veloce, perché non solo è un grande professionista, ma ha anche dimostrato grandissime qualità umane".

Dopo pranzo il giocatore azzurro è stato accompagnato dal responsabile dell’Area Medica del Club Italia, Andrea Ferretti, per svolgere - presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma - gli accertamenti dopo l’infortunio di ieri, che hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine d'achille sinistro. Il calciatore farà immediatamente rientro al club d'appartenenza.