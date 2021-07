E' FATTA L'ITALIA IN SEMIFINALE

L'Italia batte 2-1 il Belgio nella sfida dei quarti di finale di Euro 2020 a Monaco di Baviera. Tutti nel primo tempo i gol: prima le due meravigliose reti azzurre di Barella e Insigne. Poi Lukaku accorcia le distanze su un rigore contestato dalla squadra di Mancini. L'Italia affronterà la Spagna martedì 6 luglio a Wembley alle 21. Gli iberici, nell'altro quarto di finale di oggi, hanno battuto la Svizzera 4-2 ai rigori dopo l'1-1 (autogol di Zakaria e pareggio di Shaqiri) al termine dei tempi supplementari.

Primo tempo aperto da un'uscita di Donnarumma su Lukaku ha subito un sussulto: Bonucci mette alle spalle di Courtois sugli sviluppi di una punizione, esulta ma la Var invalida tutto: fuorigioco di Chiellini sul tocco precedente. Al 22° primo miracolo del nostro portiere su De Bruyne e 4 minuti dopo altra paratona su Lukaku. Sembrerebbe il preludio al gol belga ma la rete la segniamo noi.

Barella, servito da Verratti penetra in area e scarica un destro potentissimo alle spalle di Courtois. È il vantaggio azzurro. E al 45° arriva il meritato raddoppio con uno stupendo destro a giro di Insigne.

Finirebbe così la prima frazione e sarebbe perfetto. Ma l'arbitro Vinčić ha smanie di protagonismo. Di Lorenzo tocca Doku che era entrato in area, e il direttore di gara assegna il rigore confermato anche dalla Var. Segna Lukaku che, dopo la rete, ammutolisce Donnarumma, avversario stile derby. Interista il belga, ex rossonero il secondo. Probabilmente Lukaku non sa che Raiola ha venduto a peso d'oro Gigio in Francia.

In una ripresa noiosa il protagonista è Spinazzola. Al 60° con un salvataggio clamoroso su Lukaku servito da De Bruyne; a due passi dalla porta il belga si vede neutralizzare la chance del 2-2 dal giocatore giallorosso. Ma al 79° la sorte maledetta si accanisce ancora una volta sul romanista. Spinazzola si fa male da solo, rincorrendo Hazard. Lo sostituisce Emerson Palmieri. Leonardo esce in barella, piangendo. Ginocchio sinistro ko per il giocatore migliore dell'Europeo. Gli azzurri sostituiscono anche Verratti, Immobile e Insigne con Cristante, Belotti e Berardi. Nei minuti di recupero Toloi prende il posto di Chiesa. Dopo 5 minuti di recupero è trionfo.