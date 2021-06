Holes e Schick mettono ko l'Olanda, cechi ai quarti

La prima sorpresa di Euro 2020 arriva dalla Puskas Arena, dove la Repubblica Ceca elimina l'Olanda di De Boer grazie al 2-0 e affronterà la Danimarca ai quarti. La prima frazione di gioco non regala grandi occasioni, mentre nella ripresa succede di tutto: De Ligt viene espulso dal Var per un fallo di mano al 55' dopo una grande chance olandese per Malen, poi a metà tempo la sblocca Holes di testa. Il ceco si trasforma anche in uomo assist per Schick che chiude la partita nel finale.

La Nazionale di Frank De Boer ha fatto l’en plein finora a questo Europeo, chiudendo a punteggio pieno il Gruppo C, dopo aver liquidato nell’ordine Ucraina (3-2), Austria (2-0) e Macedonia del Nord (3-0). La Repubblica ceca di Jaroslav Silhavy, invece, ha strappato il pass per gli ottavi come migliore terza del girone D, grazie ai quattro punti messi sul pallottoliere, frutto della vittoria nel match d’esordio contro la Scozia (2-0, con doppietta di Patrik Schick) e del pareggio (1-1) contro la Croazia. Sconfitta (1-0), invece, contro l’Inghilterra, a Wembley, nell’ultimo turno, che, però, non ha inciso sulla qualificazione ormai acquisita.