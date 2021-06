Calcio: Serie D, PDAHE vola ai playoff, finita a reti inviolate la sfida contro il Bra

Alla fine festeggiano gli orangerossoblu di mister Roberto Cretaz, che allo Stadio Comunale di Montjovet non vanno oltre il bastevole 0 a 0 contro il Bra nella semifinale per accedere ai playoff nel girone A di serie D.

Il PDHAE spinge molto ma spreca di più e nella seconda parte di gara il caldo si fa sentire e il ritmo cala di brutto. Attendista il Bra che prova a sfruttare le ripartenze ma si rende poche volte pericoloso. I valdostani accedono così alla finale contro la vincente di Castellanzese-Sanremese in virtù del miglior posizionamento in classifica, guadagnato proprio l'ultima domenica nel successo per 2-1 contro i giallorossi.



Dopo una chance sprecata da Varvelli dopo poco secondi, la prima parte di gioco è di marca ospite. Al 22' Marchisone mette alto di testa su assist dalla corsia di destra di Magnaldi. Poco dopo è Daqoune, sempre di testa, mette fuori di poco dopo una ribattuta di Vinci su una spizzata di Capellupo. Nella ripresa i valdostani si fanno vedere dalle parti di Guerci con D'Onofrio, mentre il Bra ci prova con un tiro da fuori di Marchisone. Al 32' gli orange vanno vicini al vantaggio con il tiro da fuori di Gambino che si stampa sulla traversa.

Al 36' ospiti in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato a Capellupo, nel recupero però Masini commette fallo su Marchisone e l'arbitro estrae il rosso diretto ristabilendo così la parità numerica in campo. Nel primo tempo supplementare la prima occasione è per i padroni di casa, che colpiscono una traversa con Balzo. Poi ci prova Chiappino su assist di Merkaj, ma la palla non trova lo specchio. Nel secondo tempo supplementare ci prova Campagna di testa in avvio, ma l'attaccante giallorosso non è fortunato.

Nel finale il Bra prova ad attaccare a testa bassa per trovare il gol vittoria, ma il risultato non cambierà e al triplice fischio è il PDHAE a far festa attorno al suo allenatore.