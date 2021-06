Calcio: Rinasce l'Aosta 511 e ricerca nuovo logo tra i sostenitori

"Il nostro progetto ha come pilastro centrale la rinascita della U.S. Aosta Calcio 1911. In questi giorni stiamo parlando con tante persone interessate al progetto, stiamo creando veramente un bel gruppo di lavoro e a breve ufficializzeremo i nomi e i ruoli di una società nuova, ma dal blasone storico".

Così il Comitato 'Salviamo il Puchoz', che si oppone al progetto di trasformare lo stadio comunale Mario Puchoz di piazza Giuseppe Mazzini, ad Aosta, in un parco pubblico, annuncia la rifondazione, avvenuta nei giorni scorsi, dell'Aosta Calcio 1911, storica squadra della città arrivata a giocare, fino agli anni '90 e al successivo tracollo finanziario, in serie C.

Il Comitato e la rifondazione del sodalizio sono state iniziative di un gruppo di appassionati, guidati dal commercialista aostano Paolo Laurencet, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. L'obiettivo è di riportare l'Aosta al Puchoz, ripartendo dalla Terza categoria.

Nei giorni scorsi, il Comitato ha lanciato sui suoi canali social un'iniziativa per scegliere il nuovo logo della squadra. "L'Aosta Calcio 1911 è di tutti coloro che vogliono farne parte. Sarà una squadra popolare, sarà la squadra della gente di Aosta e non solo" si legge sulla pagina Fb del Comitato, che aggiunge: "Saranno tante le scelte da fare insieme, una di queste è la scelta dell'immagine che la squadra della nostra città deve avere. Iniziamo dal logo, vorremmo conoscere la tua opinione, scegli il tuo preferito". A breve il Comitato fornirà anche tutti i dettagli per aderire all'azionariato popolare.