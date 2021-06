Azzurri a riposo dopo la splendida vittoria sul Galles

Giornata di stacco per gli Azzurri, che dopo aver battuto il Galles ed essersi assicurati il primo posto nel girone A dell'Europeo hanno avuto il via libera da Roberto Mancini per godersi le proprie famiglie e un po' di meritato relax (ma restando isolati nella bolla dell’hotel Parco dei Principi di Roma). Tutti tranne Gigio Donnarumma, che nella mattinata odierna ha sostenuto le visite mediche con il Paris Saint Germain. Un passaggio necessario prima della firma che legherà il portiere della Nazionale ed ex Milan al club transalpino per i prossimi cinque anni. D'ora in avanti, i pensieri del classe '99 saranno diretti esclusivamente alla manifestazione continentale, nella quale Donnarumma è ancora imbattuto. Con indosso la maglia azzurra, Gigio non subisce gol da 874 minuti, 269 in meno rispetto al record di Dino Zoff di 1.143. Se l'Italia dovesse arrivare in finale mantenendo la porta inviolata, allora il primato cambierebbe padrone.

Inizio brillante dell’Italia a Euro 2021, con gli azzurri che si candidano a essere tra i protagonisti di questo campionato europeo dopo aver vinto tutte le partite del proprio girone.

I ragazzi del commissario tecnico Roberto Mancini, che hanno potuto giocare finora tutte le partite del proprio girone a Roma, hanno agevolmente conquistato l’accesso agli ottavi di finale.

Dopo i 3-0 a Turchia e Svizzera, sintesi di cavalcate "valchiriane", l’1-0 al Galles, firmato da Matteo Pessina, è stato meno travolgente ma non meno significativo: proprio perché era l’Italia di scorta. Va detto che la squadra di Gareth Bale e Aaron Ramsey, qualificata come seconda, ha badato più a limitare i danni che a procurarne. La sfida, all’Olimpico, si è esaurita in pratica al 55’ con il rosso, severo, a Ethan Ampadu. Ma già prima che il turnover del turnover, portieri inclusi, consegnasse l’ordalia all’etichetta di amichevole, avevamo onorato l’impegno con la volontà che, attorno alla bussola del gioco, trasforma persino gli esploratori di riserva in provetti navigatori.