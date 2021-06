Italia-Galles, probabili formazioni e dove vederla dalle ore 18

Il paradosso di Italia-Galles: vincere anche se non convieneSe quella degli azzurri è vera gloria lo vedremo contro il Galles, terzo avversario del girone eliminatorio. Lo scrive Il Sole 24 Ore.

Eccoci qua. Pronti a vedere l'effetto che fa. Non c'è due senza tre, suggerisce la saggezza popolare resa ancora più euforica dai brillanti successi su Turchia e Svizzera. Successi talmente straripanti che come sempre lasciano in coda un'ombra di dubbio. Davvero troppo forte l'Italia o davvero troppo scarsi gli avversari?

Il dubbio, in attesa della famose controprove (Francia, Belgio e via elencando), è legittimo e comprensibile. Ma è altrettanto giusto però godersi i meriti per quanto fatto finora. Se gli avversari, quando ci incontrano, si restringono, probabilmente è merito degli azzurri.

Ultima partita del girone per gli azzurri, già certi degli ottavi di finale. Una vittoria o un pari garantisce il primo posto. Mancini pensa a diversi cambi, 6 o 7 rispetto alle prime due uscite. Ecco la probabile formazione dopo l'allenamento della vigilia. Italia-Galles domenica 20 giugno alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Dunque, l'Italia, dopo le convincenti vittorie (entrambe per 3-0) contro Turchia e Svizzera, torna all'Olimpico per affrontare il Galles nel match valido per l'ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Agli azzurri basterà non perdere per mantenere il primato nel gruppo A. Il ct Mancini, in vista della fase a eliminazione diretta, potrebbe cambiare circa metà degli interpreti che sono scesi in campo nelle prime due partite. C'è da centrare, però, il record di 30 risultati utili consecutivi appaiando Pozzo e l'inviolabilità della porta italiana che potrebbe salire a quota 1055'. Italia-Galles, inoltre, potrebbe vedere il ritorno in campo di Marco Verratti anche se il centrocampista del Psg difficilmente giocherà tutto il match. Agli uomini di Page, invece, basterà un pareggio per garantirsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta mentre in caso di vittoria strapperebbero il primato all'Italia viaggiando verso Wembley: "I gallesi sarebbero ancora più contenti, potrebbero venire a vederci in tanti. Pensiamo di avere un piano che possa fare male agli azzurri", assicura Gareth Bale.